Зариблення Дніпра: на Запоріжжі в річку випустили 17 тисяч мальків

Річка Дніпро стала багатшою на 17 тисяч маленьких рибинок. Масштабне поповнення річки провели на Запоріжжі. А все для того, щоби підтримати різноманіття риби у найбільшій річці країни.

Молоді товстолобики та карпи на Запоріжжі мають важливу мету – покращити екосистему річки. Харчуватимуться вони рослинністю, яка місцями перетворює Дніпро на болото.

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Випускати рибу у Дніпро допомагають запорізькі дайвери. Їм, як нікому, видно під водою, скільки риби там лишилося. Кажуть, багато лиха завдають річці браконьєри.



Зариблення річки

Регулярне зариблення Дніпра в Україні відновилося за останні п'ять років, цьому передували майже двадцять років бездіяльності. І хоч за словами фахівців, результати вже помітні – працювати ще є над чим.

Обґрунтована іхтіологами цифра зариблення – це близько 4 мільйонів екземплярів щорічно в межах Запорізької області. Насправді це можна вирішити, всі шляхи відомі, але необхідне належне фінансування,

– відповів фахівець Запорізького рибоохоронного патруля Максим Бронзюк.

Впродовж жовтня на Запоріжжі випустили у Дніпро 350 тисяч молодняка риби. Зариблення хочуть продовжити й далі.