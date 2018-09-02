Зарізали відомого академіка та дослідника Голодомору Шитюка, – ЗМІ

У Миколаєві виявили мертвим професора місцевого Національного університету імені Сухомлинського, відомого на всю Україну академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Чоловіка знайшли з ножем у спині.

Про це повідомляє місцеве видання "Новости-N" з посиланням на джерела у прокуратурі.

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За інформацією ресурсу, інцидент трапився у квартирі на першому поверсі, яку Шитюк винайняв на три години.

Зазначається, що після закінчення цього часу господарка помешкання почала телефонувати своєму орендареві, однак його телефон не відповідав. Коли ж жінка приїхала на місце, то виявила квартиранта з ножем в спині без ознак життя.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Тіло вбитого після проведення всіх оперативно-слідчих дій було відправлено на судово-медичну експертизу.

З якою метою опинився Шитюк на зйомній квартирі та що саме там відбулося, видання не уточнює.

Водночас підкреслюється, що злочин стався у тому самому будинку, де в 2012 році зґвалтували Оксану Макар.

У Миколаєві жорстоко вбили вченого Миколу Шитюка: відео

До слова, факт смерті вченого вже підтвердив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

Крім того, прес-служба поліції області заявила, що на проспекті Центральному було знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та усіх причетних до злочину подій, однак, кого саме вбили, не повідомляється.

Хто такий Микола Шитюк? Це академік Української академії історичних наук, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Постійно брав участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях. За своє життя написав понад 200 наукових робіт, опублікованих як в Україні країні, так і за кордоном. Відзанчено його було такими нагородами: Орден "За заслуги" 3-го ступеня, лауреат премії імені Миколи Аркаса, Орден святого рівноапостольного князя Володимира Великого 3-го ступеня, нагрудний знак "Відмінник освіти України".



З 1993 року Шитюк працював у Миколаєві на посадах доцента, завідувача кафедри, професора та декана факультету. У лютому 2004 року став директором Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені Мечникова, водночас був ще й завідувачем кафедри політології. З 2008 року очолював Навчально-науковий інститут історії та права Миколаївського національного університету імені Сухомлинського.