8 жовтня повідомили, що вийти з в'язниці злочинцю допоміг "закон Савченко". Трагедія, про яку мовиться, трапилася ще 15 жовтня 2014 року.

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Чому ухвалили таке апеляційне рішення

Чоловіка засудили до 14 років в'язниці. Проте, відповідно до загаданого закону, 1 день у СІЗО враховують, як 2 у колонії суворого режиму. Тому вбивця фактично повністю відбув своє покарання.

Прокуратура подавала клопотання про скасування вироку. Проте суд його відхилив, оскільки там "забули" вказати номер кримінального провадження. Злочинця звільнили прямісінько в залі засідань.

Вирізав на тілі лайливе слово

Трагедія сталася ще 15 серпня 2014 року. Вбивця познайомився із жертвою в соціальних мережах. Дівчина запросила нового товариша до себе в гості – відпочивати на морі в селі Великодолинське. Вони трохи погуляли, а потім пішли до помешкання неповнолітньої. Проте чомусь усе переросло у сварку..

Гість сильно розлютився та повалив господиню на підлогу, де почав душити. Згодом він зрозумів, що потерпіла може піти скаржитися правоохоронцям. Тому одесит вхопив ніж, який стояв на столі та 20 разів вдарив ним у шию нещасної.

Після цього нелюд зрозумів, що дівчина таки померла. Проте він не хотів просто залишити тіло. Вбивця вирішив поглумитися над тілом: вирізав на животі й грудях лайливе слово.

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Довелося судити кілька разів

Загалом злочинця судили 3 рази. Проте перші 2 вироки скасували апеляцією. Мовиться про рішення Овідіопольського районного та Іллічівського міського судів.

На перших процесах Лиховид визнав свою провину, проте лише частково. Він тоді заявив, що причиною конфлікту стали "різні погляди на суспільно-політичне життя України". А ось на 3 засіданні він вже говорив, що взагалі не винен.