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      Зарізав та кинув в очереті: на Донеччині три тижні шукали вбивцю 14-річної дівчинки

      2003 Читать новость на русском
      Вбивця наніс жертві декілька ударів ножем у шию
      Вбивця наніс жертві декілька ударів ножем у шию / npu.gov.ua

      У Костянтинівці від 14 вересня шукали Ірину Лисенко, яка втекла з дому. 6 жовтня дівчину знайшли зарізаною біля місцевого ставка.

      Дівчина після сварки втекла з дому і пізно ввечері не повернулася. Як розповіли у пресслужбі Донецької поліції, наступного ж дня мати написала заяву про зникнення своєї доньки.

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      Розпочалися масштабні пошуки: правоохоронці і волонтери цілодобово прочісували місто та прилеглі населені пункти. Так, після трьох тижнів пошуків, тіло дівчини знайшли в очереті біля ставка.

      Правоохоронці швидко встановили вбивцю: це 39-річний громадянин Молдови, який лише цього літа вийшов із в’язниці за розбійний напад.

      Виявилося, що дівчина поїхала з дому на таксі у центр міста. Там вона познайомилася зі старшим чоловіком, який її пригостив та запросив посидіти біля водойми. Після нетривалої розмови він запропонував зайнятися їй сексом. Однак опісля цього, як зізнався сам чоловік, він злякався, що дівчина звернеться до поліції. Він дістав з кишені ножа та двічі вдарив ним її у шию. Тіло він затягнув в очерет та прикрив гіллям, а ніж викинув у воду.

      Чи була дівчина зґвалтованою – поліція ще перевіряє. 7 жовтня зловмиснику обрали запобіжний захід. Як повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, він чекатиме на рішення суду під вартою.

      До слова: Вбивця і ґвалтівник 12-річної дитини вийшов на волю і намагався задушити дівчину

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінал
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