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      Заробляли до 4 тисяч доларів за зміну: СБУ спіймала на хабарі митників – фото, відео

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      СБУ викрила митників на хабарі / ssu.gov.ua

      Співробітники митного посту у Херсоні брали гроші з підприємців. За хабар вони "не помічали порушень" норм ввезення в Україну товарів з-за кордону. За зміну фігуранти справи могли заробити до 4 тисяч доларів.

      Про викриття митників повідомляє пресслужба СБУ.

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      Підприємці імпортували товари широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. А посадовці на митному посту "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці за хабар не звертали увагу на певні порушення.

      За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливі порушення підприємцями встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва,
      – йдеться в повідомленні.

      сбу
      СБУ викрила митників, які брали хабарі від підприємців

      Такою діяльністю чиновники завдавали збитків державному бюджету. "Тариф" залежав від вартості багажу. Він становив 300-500 доларів з людини. За зміну зловмисники могли заробити до 4 тисяч доларів.

      Правоохоронці затримали їх під час одержання чергового хабаря.

      сбу
      За зміну зловмисники заробляли до 4 тисяч доларів

      СБУ затримала митників на отриманні чергового хабаря: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Новини Херсона Близький Схід Державна митна служба Хабар СБУ
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