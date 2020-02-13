Заробляли до 4 тисяч доларів за зміну: СБУ спіймала на хабарі митників – фото, відео

Співробітники митного посту у Херсоні брали гроші з підприємців. За хабар вони "не помічали порушень" норм ввезення в Україну товарів з-за кордону. За зміну фігуранти справи могли заробити до 4 тисяч доларів.

Про викриття митників повідомляє пресслужба СБУ.

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Підприємці імпортували товари широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. А посадовці на митному посту "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці за хабар не звертали увагу на певні порушення.

За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливі порушення підприємцями встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва,

– йдеться в повідомленні.



СБУ викрила митників, які брали хабарі від підприємців

Такою діяльністю чиновники завдавали збитків державному бюджету. "Тариф" залежав від вартості багажу. Він становив 300-500 доларів з людини. За зміну зловмисники могли заробити до 4 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали їх під час одержання чергового хабаря.



За зміну зловмисники заробляли до 4 тисяч доларів

СБУ затримала митників на отриманні чергового хабаря: дивіться відео