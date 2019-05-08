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      Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді президента

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      Зарплата Порошенко за 5 років як президента України - яка сума
      Яку суму заробив Порошенко за 5 років президентства / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко закінчує каденцію на посаді глави держави після 5 років правління країною. За цей час гарант отримав зарплату у розмірі 1 мільйона 363 тисяч гривень.

      Про це повідомили в Адміністрації Президента України у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

      Читайте також: Досягнення і провали Порошенка: що зробив президент для України за 5 років

      З червня 2014 року по квітень 2019 року президентові Петру Порошенку нараховано заробітну плату в сумі 1 363 259,75 гривні. З травня 2016 року заробітна плата Президента України щомісячно нараховується в розмірі посадового окладу – 28 тисяч гривень,
      – розповіли в Адміністрації.

      Зарплата Порошенка складається виключно з посадового окладу, і він не отримує премії чи надбавки.

      В Адміністрації також зауважили, що уся зарпалата гаранта після сплати податків перераховується на благодійність.

      Якими статками володіє Порошенко? У 2018 році президент Петро Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів. Водночас, у 2017 році його прибуток склав майже у 100 разів менше – всього 16,3 мільйона гривень.

      Чинний глава держави є власником 3 квартир, 1 будинку площею 1331,70 метрів квадратних у Київській області та великої кількісті земельних ділянок. Порошенко задекларував 4 картини, камінний набір, годинники, музичний інструмент, світильники, одяг та ювелірні вироби, а також два авто – Mercedes-benz 2010 року випуску та автомобіль дружини Jaguar 2018 року випуску.

      Порошенко зберігає готівкою майже 1 мільйон доларів, 11,4 тисячі євро, 10,56 мільйонів гривень та 8 тисяч фунтів.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Президент України Зарплата Адміністрація Президента Гроші Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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