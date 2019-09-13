Зарплата в доларах в Україні нижча, ніж у половині країн СНД

Зі зміцненням гривні до долара в 2019 році липнева середня зарплата в Україні стала найбільшою в історії для цього місяця в доларовому еквіваленті. Проте середня зарплата в Україні в номінальному доларовому вираженні залишається меншою, ніж у половині країн СНД.

Середня зарплата в Україні у другому кварталі 2019 року склала 395 доларів, свідчить інформація "Економічної правди".

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"У рейтингу країн СНД попереду України – РФ, Білорусь, Казахстан і Молдова. Українська середня нарахована зарплата вища, ніж у всіх інших середньоазіатських і південнокавказьких країнах, окрім Грузії, але вона вже не в СНД", – мовиться в публікації видання.

Доларовий розмір зарплати – один з показників рівня економічного розвитку країни. Це – не тільки об'єкт порівнянь і складання рейтингів, а й має значення для визначення купівельної спроможності населення і, що важливо для України, для аналізу потоків трудової міграції.



Рівень середніх зарплат у доларах в Україні та країнах СНД