16:52
4 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, 3 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, 3 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Зарплата залізничників вища за середньомісячну майже по всій Україні

      175
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / 5.ua

      Як свідчить статистика, зарплата працівників АТ "Укрзалізниця" за перший квартал 2019 року вища за середньомісячну майже по всій Україні.

      У середньому працівники регіональних філій в першому кварталі цього року заробляли 11032 грн на місяць, що на 14,6% більше середньої зарплати по Україні. Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

      Найбільша різниця між зарплатами працівників регіональних філій та середньою по області в Херсонській – 46,4%, Луганській – 45,4%, Івано-Франківській – 40%, Вінницькій області – 38,4%. Майже на третину більша зарплата працівників Укрзалізниці у Львівській, Харківській, Одеській та інших областях. Найменша різниця між зарплатами залізничників та середньою по області – у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Лише в Києві середня зарплата в регіоні випереджає зарплату залізничників більше ніж на 20%.

      Нагадаємо, з 1 липня 2019 року годинні тарифні ставки та посадові (місячні) оклади підвищені за переважною більшістю професій на 10 відсотків – таке рішення прийняло правління АТ "Укрзалізниця" для вдосконалення оплати праці залізничників.

      З 2014 по 2018 рік зарплата залізничників загалом зросла в 2,5 рази, причому в 2017 році зростання було максимальне – 35%. Також фонд оплати праці Укрзалізниці щороку зростає. Якщо у 2017 році він становив 26 млрд грн, то у 2018 році – вже 33 млрд грн. На зарплату працівників торік Укрзалізниця спрямувала понад 42% валового доходу компанії, тоді як інші галузі зазвичай на оплату праці витрачають значно менше.

      blog_ava
      Івана Купала 2019: традиції та ідеї для святкування
      сьогодні
      13671
      Теги: Укрзалізниця Зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чергове вбивство правоохоронцями: деталі смерті Комарніцького, якого побили поліцейські
      сьогодні , 16:00 Чергове вбивство правоохоронцями: деталі смерті Комарніцького, якого побили поліцейські
      Дмитро Гнап 492
      Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      сьогодні , 15:09 Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      Отставной подполковник 1294
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1348
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 15:03 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      34438
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      сьогодні , 14:37 Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      Юлія Гілей 13600
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук