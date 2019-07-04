Зарплата залізничників вища за середньомісячну майже по всій Україні

Як свідчить статистика, зарплата працівників АТ "Укрзалізниця" за перший квартал 2019 року вища за середньомісячну майже по всій Україні.

У середньому працівники регіональних філій в першому кварталі цього року заробляли 11032 грн на місяць, що на 14,6% більше середньої зарплати по Україні. Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

Найбільша різниця між зарплатами працівників регіональних філій та середньою по області в Херсонській – 46,4%, Луганській – 45,4%, Івано-Франківській – 40%, Вінницькій області – 38,4%. Майже на третину більша зарплата працівників Укрзалізниці у Львівській, Харківській, Одеській та інших областях. Найменша різниця між зарплатами залізничників та середньою по області – у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Лише в Києві середня зарплата в регіоні випереджає зарплату залізничників більше ніж на 20%.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року годинні тарифні ставки та посадові (місячні) оклади підвищені за переважною більшістю професій на 10 відсотків – таке рішення прийняло правління АТ "Укрзалізниця" для вдосконалення оплати праці залізничників.



З 2014 по 2018 рік зарплата залізничників загалом зросла в 2,5 рази, причому в 2017 році зростання було максимальне – 35%. Також фонд оплати праці Укрзалізниці щороку зростає. Якщо у 2017 році він становив 26 млрд грн, то у 2018 році – вже 33 млрд грн. На зарплату працівників торік Укрзалізниця спрямувала понад 42% валового доходу компанії, тоді як інші галузі зазвичай на оплату праці витрачають значно менше.