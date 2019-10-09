Зарплати шахтарям, кадрові призначення, адмінпослуги: головне з засідання Кабміну 9 жовтня

Кабінет Міністрів України у середу, 9 жовтня, провів чергове засідання. Під час нього, зокрема, було здійснено низку кадрових призначень, надано новий статус департаменту стратегічних розслідувань поліції та внесено зміни зміни до понад 700 інвестиційних програм регіонального розвитку.

Про найважливіші рішення уряду, ухвалені під час засідання 9 жовтня, повідомляє прес-центр Кабміну. Це варто знати: Уряд готує закон про скасування трудових книжок: що зміниться Ухвалені рішення уряду Перерозподіл коштів для 707 інвестпрограм та проєктів регіонального розвитку :

рішення Уряду дозволить внести зміни до 25 проєктів та зменшити фінансування на понад 224 мільйони гривень за рахунок проєктів, де є ризики, що до кінця 2019 року кошти можуть бути неосвоєними;

: рішення Уряду дозволить внести зміни до 25 проєктів та зменшити фінансування на понад 224 мільйони гривень за рахунок проєктів, де є ризики, що до кінця 2019 року кошти можуть бути неосвоєними; обладнання для центрів адміністративних послуг :

уряд затвердив порядок, який дозволить придбати обладнання для центрів адмінпослуг на суму 70 мільйонів гривень. Мовиться про обладнання для видачі паспортів, посвідчень водія та документів для реєстрації транспортних засобів;

: уряд затвердив порядок, який дозволить придбати обладнання для центрів адмінпослуг на суму 70 мільйонів гривень. Мовиться про обладнання для видачі паспортів, посвідчень водія та документів для реєстрації транспортних засобів; посилення вимог безпечності харчових продуктів та кормів для тварин, імпортованих в Україну :

до такої продукції будуть встановлені спеціальні умови імпорту під час ввезення та пересилання в Україну, щоб знизити ризики наявності небезпечних захворювань ;

: до такої продукції будуть встановлені спеціальні умови імпорту під час ввезення та пересилання в Україну, щоб знизити ризики наявності небезпечних захворювань ; скорочення кількості управлінь юстиції :

уряд скоротив кількість управлінь юстиції з 27 територіальних до 8 міжрегіональних. Це дозволить оптимізувати їхню структуру та витрати, покращити контроль за їхньою роботою та покращити практику управління на міжрегіональному рівні;

: уряд скоротив кількість управлінь юстиції з 27 територіальних до 8 міжрегіональних. Це дозволить оптимізувати їхню структуру та витрати, покращити контроль за їхньою роботою та покращити практику управління на міжрегіональному рівні; надання міжрегіонального статусу департаменту стратегічних розслідувань поліції :

надання такого статусу – це крок до зниження рівня злочинності по усій території України, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними співтовариствами, кримінальними авторитетами і "злодіями в законі";

: надання такого статусу – це крок до зниження рівня злочинності по усій території України, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними співтовариствами, кримінальними авторитетами і "злодіями в законі"; підготовка до опалювального сезону :

Кабмін створив спеціальну робочу групу, щоб уникнути проблем зі стартом опалення. Втім, Олексій Гончарук підкреслив, що новий сезон вже традиційно стартує складно;

: Кабмін створив спеціальну робочу групу, щоб уникнути проблем зі стартом опалення. Втім, Олексій Гончарук підкреслив, що новий сезон вже традиційно стартує складно; зарплата шахтарям:

уряд має намір внести до державного бюджету проєкт змін до державного бюджету для того, аби вчасно розрахуватися з шахтарями. До слова: Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні Кадрові призначення уряду Разом з тим Кабінет Міністрів України здійснив цілу низку кадрових призначень. Зокрема, призначено 8 заступників міністрів: Шубін Віталій – перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля;

Гусєва Юлія – заступниця міністра Кабінету Міністрів;

Чижик Костянтин – заступник міністра енергетики та захисту довкілля;

Сівірін Олексій – заступник міністра культури, молоді та спорту;

Борняков Олександр – заступником міністра цифрової трансформації;

Рябчинська Людмила – заступницею міністра цифрової трансформації;

Шелест Олександр – заступником міністра цифрової трансформації;

Іонан Валерія – заступниця міністра з питань європейської інтеграції. Разом із тим Кабінет Міністрів звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби. Повноваження очільника Служби тимчасово виконуватиме Олег Мірошниченко. У той же час Інна Солодка тимчасово виконуватиме функції державного секретаря Міністерства охорони здоров'я. Читайте також: Гончарук спростував скасування соцвиплат і пільг деяким учасникам бойових дій Кабмін також схвалив кандидатури голів низки обласних та районних державних адміністрацій: Куций Максим – Одеська ОДА;

Сопель Ігор – Тернопільська ОДА;

Димидюк Людмила – Бердичівська РДА Житомирської області;

Оханський Юрій – Житомирська РДА;

Хомич Олександр – Чунівська РДА Житомирської області.