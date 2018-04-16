Зарплати ТОП-посадовців: хто заробив більше за Порошенка

За 2017 рік серед головних високопосадовців України найменше заробив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, найбільше – голова НБУ Яків Смолій.

Згідно з деклараціями за 2017 рік, опублікованими на сайті НАЗК, зарплата Парубія за 2017 рік склав 288 721 грн. Трохи більше за нього заробив Президент України Петро Порошенко – 336 000 грн.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за роботу в Кабміні отримав 435 647 грн, а секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов заробив удвічі більше, ніж Порошенко – 731 295 грн.

Понад мільйон заробили судді, представники антикорупційних органів і голова НБУ. Так Голова Верховного Суду України Валентина Данішевська лише за місяць роботи на державній посаді заробила 257 045 грн, ще 1,5 млн грн вона отримала за роботу в Центрі комерційного права. Голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук заробив 1 052 438 грн.

Екс-голова НАЗК Наталія Корчак за рік роботи на цій посаді отримала 1 333 770 грн. До речі, журналісти з'ясували, що протягом 2 років роботи Наталія Корчак щомісяця на 200 тисяч гривень преміювала себе. А також не вказала в декларації авто та паркомісця.

Зарплата директора НАБУ Артема Ситника за 2017 рік склала 1 605 000 грн, а голови САП Назара Холодницького – 2 100 300 грн. Найбільше ж у 2017-му заробив голова НБУ Яків Смолій, який минулого року був в.о. голови Нацбанку після відставки Гонтаревої. Його річна зарплата становить 2 306 102 грн.



Зарплати ТОП-посадовців України