Зарплати у вчителів знову зросли: Гриневич назвала суму

З 1 січня цього року вчителям знову підвищили заробітні плати. Як розповіла міністр освіти на науки Лілія Гриневич, нині вчителі заробляють переважно 6-8 тисяч гривень.

Про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода".

Вона також наголосила, вчителі не є найнижче оплачуваною категорією бюджетників.

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"Учителі 2017 року надзвичайно вирвалися вперед. Саме вчителям від 1 січня 2017-го зарплата була підвищена на 50%. У єдиній тарифній сітці ми їх просунули на два тарифні розряди догори. Зараз зарплата – від шести до восьми тисяч гривень. Якщо йдуть надбавки, як у місті Києві, ще для керівників, може бути і 10 тисяч гривень", – сказала міністр.

При цьому міністр додала, що цього підвищення недостатньо. Тому у цьому році заплановане ще одне підвищення зарплат учителям і вихователям дитсадків.

"А від 1 вересня 2018-го пропонуватимемо, щоб місцеві бюджети зробили підвищення, яке ми робимо за рахунок центральної державної субвенції для вчителів і для інших категорій педагогічних працівників", – зазначила Гриневич.