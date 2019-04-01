Зарплати зросли у військових-учасників Операції Об'єднаних сил
Військові ЗСУ отримають у квітні вищі зарплати за виконані у березні завдання у складі підрозділів, які беруть участь в Операції Об’єднаних сил на Донбасі.
На скільки зросли зарплати бійців ООС?
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- З 1 березня розмір виплат за участь в ООС на першій лінії зіткнення зріс на 2 тисячі гривень (загальна сума склала 12 тисяч гривень);
- розмір виплат за участь в ООС на другій лінії зіткнення зріс на 1 тисячу гривень (загальна сума – 5 тисяч 500 гривень).
У Міноборони повідомили, що винагороду також виплатять військовослужбовцям ВМС за час виконання бойових завдань в Азовському морі. Винагорода складе 12 тисяч гривень за місяць пропорційно дням такої участі.
Скільки грошей отримуватиме рядовий військовий-контрактник за виконання завдань у зоні ООС?
- на першій лінії зіткнення – збільшену суму від 22 тисяч 157 гривень;
- на другій лінії зіткнення – від 15 тисяч 557 гривень.
Як зростали зарплати українських військових з початку війни на Донбасі
Саме на стільки піднімуть зарплати військовим-контрактникам у 2019 році
Джерело: 24 канал
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