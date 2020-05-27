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Зарплату чиновникам платитимуть по-новому: що зміниться

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Зарплату чиновникам платитимуть по-новому: яка схема
Зарплату чиновникам платитимуть по-новому / verge.zp.ua

Кабмін підтримав реформу системи оплати праці державних службовців. Зміни стосуються всіх державних органів. Їх планують впровадити до 2022 року.

Уряд 27 травня схвалив Концепцію реформування системи оплати праці держслужбовців, повідомили у фейсбуці Реформи державного управління.

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Що пропонує Кабмін:

  • посадовий оклад залежатиме від класифікації посад. Зокрема, посаду оцінюватимуть за рівнем відповідальності та навантаження на чиновника;
  • фіксовану частину зарплати збільшать до 70%. Це потрібно, аби уникнути неадекватних за розміром надбавок;
  • гроші на оплату праці між державними органами розподілять на основі єдиного підходу до формування відповідного фонду;
  • зарплати держслужбовців поступово підвищать. Враховуватимуть показники економічного зростання.

План заходів з реалізації концепції передбачає поширення цього документу на всі державні органи і його реалізацію до 2022 року,
– йдеться у повідомленні.

До слова, наразі зарплату чиновника формує посадовий оклад, надбавки до нього та премії.

Що відомо про зарплати чиновників

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Зарплата
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