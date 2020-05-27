Зарплату чиновникам платитимуть по-новому: що зміниться

Кабмін підтримав реформу системи оплати праці державних службовців. Зміни стосуються всіх державних органів. Їх планують впровадити до 2022 року.

Уряд 27 травня схвалив Концепцію реформування системи оплати праці держслужбовців, повідомили у фейсбуці Реформи державного управління.

Читайте також Міністр юстиції після скарг на зарплатню заявив про її збільшення втричі

Що пропонує Кабмін:

посадовий оклад залежатиме від класифікації посад. Зокрема, посаду оцінюватимуть за рівнем відповідальності та навантаження на чиновника;

залежатиме від класифікації посад. Зокрема, посаду оцінюватимуть за рівнем відповідальності та навантаження на чиновника; фіксовану частину зарплати збільшать до 70%. Це потрібно, аби уникнути неадекватних за розміром надбавок;

збільшать до 70%. Це потрібно, аби уникнути неадекватних за розміром надбавок; гроші на оплату праці між державними органами розподілять на основі єдиного підходу до формування відповідного фонду;

на оплату праці між державними органами єдиного підходу до формування відповідного фонду; зарплати держслужбовців поступово підвищать. Враховуватимуть показники економічного зростання.

План заходів з реалізації концепції передбачає поширення цього документу на всі державні органи і його реалізацію до 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

До слова, наразі зарплату чиновника формує посадовий оклад, надбавки до нього та премії.

Що відомо про зарплати чиновників