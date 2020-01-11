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      Зарплату керівника Укрпошти підвищили до майже двох мільйонів гривень на місяць

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      Голові Укрпошти суттєво підвищили зарплату / daynews.com.ua

      Щомісячна оплата праці директора Укрпошти Ігоря Смілянського у 2020 році становитиме 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень і 33 копійки. Це 395 мінімальних зарплат українця або одна трикімнатна квартира в центрі Києва.

      Інформація про підвищення зарплати працівникам Укрпошти є у фінансовому плані, опублікованому на сайті Міністерства інфраструктури України.

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      Варто зауважити, що зарплата директора Укрпошти Ігоря Смілянського зростала дуже стрімко протягом останніх кількох років: 

      • У 2018 році вона становила "всього" 572 тисячі гривень.
      • У 2019 році – 1 мільйон 427 тисяч гривень.
      • У 2020 – 1 мільйон 866 тисяч гривень. 

      Оплату праці керівника державної Укрпошти збільшили на 440 тисяч гривень на місяць. За увесь 2020 рік тепер Ігор Смілянський може заробити 22,6 мільйона гривень або приблизно мільйон доларів.

      Зарплата
      Скріншот сторінки фінплану Укрпошти на 2020 з сайту Мінінфраструктури

      З чого складається зарплата директора Укрпошти:

      • Посадовий оклад – 716,5 тисячі гривень. 
      • Щомісячна премія – 694 тисячі гривень.
      • Інші виплати, передбачені законодавством – 456,5 тисячі гривень.

      Цікаво, що за місячну зарплату директор Укрпошти зможе спокійно купити трикімнатну квартиру в центрі Києва. Або один чи два автомобілі в Олександра Дубінського. 

      У цьому ж фінансовому плані можна побачити, що оклад звичайних працівників Укрпошти також зріс – з 5215 гривень до 6031 гривні. 

      До слова, 10 січня стало відомо, що уряд підвищив оклад генпрокурора у понад 2,5 раза: тепер він становить понад 93 тисячі 648 гривень 

      ЗП
      Для порівняння – середня зарплата українців у різні роки / Інфографіка 24 каналу

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      10 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Укрпошта Зарплата Гроші
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