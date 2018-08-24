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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Заряд енергії на роки, – глядачі про концерт "Океану Ельзи", що от-от розпочнеться у Києві

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На День Незалежності українці мали змогу подивитися урочистий парад, а увечері кияни та гості столиці збираються до Олімпійського стадіону, де відбудеться концерт гурту "Океан Ельзи" – єдиний у 2018 році концерт гурту в Україні. Також виступатиме і не менш легендарний та відомий, у тому числі закордоном, гурт "Даха Браха".

Про це розповіла у прямому ефірі 24 каналу журналістка Єлизавета Герасимюк.

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За її словами, на арені зібралося дуже багато людей, у тому числі у вишиванках і з українськими прапорами, і вони всі в хорошому настрої і в очікуванні початку концерту. 

Це та енергетика, яку дає українська патріотична пісня. Для того, щоби насититися цією енергетикою на роки зо три точно,
– розповіла фанатка "Океану Ельзи" Оксана.

Світло уже вимкнули, і старт дійства має відбутись з хвилини на хвилину.

Вакарчук
Святослав Вакарчук

Ми його дуже довго чекали. Два роки! 2016 року ми були останній раз на концерті,
– прокоментувала шанувальниця гурту Ірина.

До слова, "Океан Ельзи" традиційно дає концерт у День Незалежності, тільки у різних містах України. Цього року акцент зробили на аполітичності заходу.

"Пісня "Скільки нас" – особлива. Ми спеціально залишаємо слова без розділових знаків, і залишаємо на вибір кожному слухачу і глядачу вирішити, що для нього це – запитання чи ствердна фраза. Як у будь-якій демократичній державі, яка переймається виборами з ранку до ночі, зараз ми вирішили дати знайомий інтерфейс усім. Нехай всі люди визначаються. Давайте на сьогодні залишимо мораторій для політиків", – підкреслив лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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"Океан Ельзи" – єдиний український гурт, який вже втретє збирає повний "Олімпійський". Уперше це сталося у 2014 році, коли на стадіон прийшло понад 75 тисяч українців. Наступного разу це було у 2016 році – прийшло понад 85 тисяч людей. У 2018 точну цифру оголосять після завершення концерту, але очікують ще більшу кількість гостей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український гурт "Океан Ельзи" записав та представив нову пісню з назвою "Скільки нас". Новий трек опублікований на YouTube  14 серпня та зібрав чимало схвальних відгуків у коментарях.

 

Теги: Новини України Концерти Океан Ельзи Новини Києва День Незалежності Святослав Вакарчук
Джерело: 24 канал
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