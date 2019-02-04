Зашморг на шиї чи шлях до реформ: про держборг України та кредитування МВФ

"Фішка" кредитування від МВФ – в тому, що про нього всім відомо. Звідси й розмови про те, що хтось там затягує "борговий зашморг". Насправді ж МВФ просто заміняє собою інших кредиторів, які зазвичай в буденному режимі кредитують будь-яку економіку.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економіст Сергій Фурса.

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Він повідомив, що нещодавно з'явилася важлива статистика про державний борг України. Так ось, за підсумками 2018 року відношення держборгу до ВВП склало 61%, в той час як ще два роки тому цей показник був на рівні 80%.

Фактично, боргове навантаження в Україні зменшилося на чверть. Але навіть попри це всі постійно бачать крикливу зраду про те, що борги все ростуть і ростуть, зауважив економіст.

За словами Фурси, кредитування – це природний процес для економіки, а залучення кредитів – це робочий стан для будь-якої країни.

Та варто лише залучити кредит від МВФ, як починаються крики про те, що Україну затягують у "боргову петлю". До речі, ці крики активно підтримує навіть Путін. Варто було б задуматися, чи потрібно за ним повторювати це,

– наголосив експерт.

Й додав, що весь процес кредитування МВФ відбувається максимально публічно. Просто тому, що кредитує Фонд під певні умови, які передбачають реформи. Реформи, у свою чергу, означають залученість політиків, а де політики – там шум. У підсумку, це привертає увагу громадськості.

Фурса пояснив, що "петля" МВФ – це зашморг на шиї бюрократів, корупціонерів і олігархів. "То може варто допомогти МВФ, а не олігархові, який намагається боротися зі змінами?", – зазначив він.

У 2013 році не було кредитів МВФ, але тоді був дефіцит бюджету в 6,5%. Тоді ж було взято в борг в три рази більше коштів, ніж у 2018 році, коли дефіцит бюджету був трохи більшим, ніж 2%. Та у 2013 році чомусь ніхто не кричав про "боргову петлю",

– розповів економіст.

Й підсумував: гроші – це важливо, але в співпраці з МВФ важливіші реформи, які впроваджують, щоб їх отримати. Гроші не зроблять країну успішнішою, адже просто отримавши їх корумпована й неефективна країна їх тут же "спустить" й потребуватиме нової допомоги.

Дивіться повний випуск відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 3 лютого 2019