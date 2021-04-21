Модель із Дніпра Ася Мікович (Анна Мінюкова) була присутня на засіданні Нацради реформ. Також там були, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Ради Дмитро Разумков, президент Володимир Зеленський. Ася стала відомою завдяки своїй відвертій фотосесії на мосту в Дніпрі.

Це засідання відбулося ще в лютому, однак фото в інстаграм дівчина опублікувала тільки 19 квітня.

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Чому вона там була

На жаль, Ася не розповіла, яка була її роль на засіданні Національної ради реформ. У підписі до фото вона була досить лаконічною.

Останнім часом все більше переконуюся, як важливо бути частиною того, що дійсно має значення та розвиватися в команді професіоналів,

– підписала фото Мікович.



Засідання Нацради, де була дівчина / Фото з інстаграму Асі Мікович

Фотографія події в інстаграмі моделі за добу набрала понад 4 сотні лайків. Для порівняння, більшість фото на її акаунті мають по декілька тисяч вподобань.

Які було в інстаграмі раніше

Цікавим є те, що за тиждень до цієї публікації, вона публікувала фото з менш оптимістичним підписом. Зокрема, дівчина писала, що "не створена для цього корупційного світу".

Чи пов'язані, якось ці дві публікації в інстаграмі Асі Мікович – невідомо. Але слід зазначити, що модель була на заході Forum Mintrans.



Ася Мікович на форумі муніципальної інфраструктури / Колаж 24 каналу

Він відбувся 8 квітня в Харкові й там говорили про виклики та перспективи муніципальної інфраструктури. Про це свідчить сторіс дівчини з форуму.

З акаунта дівчини зникли всі еротичні фото. Як повідомляє УНІАН, користувачі писали про це в коментарях. Однак їх невдоволеність вже, ймовірно, видалили зі сторінки.



Одне з видалених фото / Фото з інстаграму Асі Мікович

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Що відомо про цю дівчину

Справжнє ім'я дівчини – Анна Мінюкова. Вона в мережі називає себе "інфраструктурною музою України". У її акаунті є фото з багатьма відомими чиновниками, зокрема з Геннадієм Кернесом і Віталієм Кличком.

У вересні 2019 Ася приєдналася до парі мера Дніпра Бориса Філатова та Володимира Зеленського щодо закінчення роботи над мостом. Вона пообіцяла зробити оголені фото на ньому, якщо об'єкт закінчать вчасно.

Модель тоді влаштувала гарячу фотосесію на мості. Цим вона привернула до себе увагу не лише користувачів соцмереж, а й багатьох ЗМІ.



Модель на відремонтованому мості в Дніпрі / Фото з інстаграму Асі Мікович

Детальніше про суперечку

Під час свого візиту до Дніпра у вересні 2019 президент Зеленський залишився дещо не задоволеним тим, що Центральний міст у Дніпрі почали ремонтувати у 2017 році та не завершили.

Тоді гарант вирішив укласти парі з мером міста, що Філатов подасть у відставку, якщо споруду до 14 вересня не відкриють. Міський голова Дніпра на це відповів згодою.

9 серпня фахівці оглянули міст та взяли зразки бетону для будівельно-технічної та товарознавчої експертизи. А прокуратура області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Зверніть увагу! Міст, про який мовиться, відкрили 7 вересня 2019 року. Тому Філатов не пішов у відставку. Про відкриття моста читайте за посиланням.