Засідання Радбезу ООН щодо указу Путіна про паспорти РФ на Донбасі: головне

Рада Безпеки ООН провела термінове засідання в американському Нью-Йорку 25 квітня щодо питання видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу. Відповідний указ вчора, 24 квітня, підписав президент РФ Володимир Путін.

Засідання було скликано на вимогу України та розпочалося о 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

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Причини проведення засідання Радбузу ООН

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише питання гуманітарного характеру. Водночас Путін заявив, що, Росія, нібито, не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

Реакція України

Президент України Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України. Тому, Порошенко закликав світ засудити злочинні дії Кремля та посилити антиросійські санкції.

Засідання Ради безпеки ООН

Попередньо представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Бельгії, Польщі, Швеції, Італії та Нідерландів засудили рішення Путіна про видачу російських паспортів і наголосили, що воно підриває суверенітет України.

Перед початком засідання РБ ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу + Італія, Нідерланди і Швеція виступили зі спільною заявою: рішення Росії про видачу російських паспортів підриває суверенітет України і суперечить духу і букві Мінських домовленостей.

Під час засідання виступив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Він озвучив звіт про виконану роботу на Донбасі та заявив, що указ Путіна не сприяє виконанню Мінських угод.

Зокрема він наголосив, що рішення ухвалене одразу після виборів президента України є провокаційним і таким, що порушує суверенітет України, а також, що Росія постійно надає військову і фінансову допомогу проросійським бойовикам.

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Реакція Росії під час засідання

Представник Росії Василь Небензя обурився критиці та у звично цинічній і зверхній манері заявив, що його країну повинні хвалити за спрощення процедури надання російського громадянства українцям. Адже вони, мовляв, самі того шалено прагнуть.

За його словами, указ Путіна дає можливість громадянам України отримати російське громадянство за спрощеною процедурою. "І для цього їм не треба (ви чуєте мене? – не треба) відмовлятися від українського", – мало не кричав Небензя.

Зокрема російський представник цинічно заявив, що з 1 квітня 2014 року по 2 квітня 2019 на територію РФ в'їхали і залишилися там 925 тисяч 548 громадян з південно-східних областей України. А всього в Росії мешкає 2,3 мільйона українців. Таким чином Небензя дійшов висновку, що українці, вочевидь, мають високу потребу в російському громадянстві.

І в тому ж стилі продовжив: "Людям похилого віку, можливо, тепер не доведеться перетинати "контактну лінію", щоб із ризиком для життя отримати свою мізерну пенсію. А замість того, щоб похвалити Росію, нас лицемірно критикують".

Чим закінчилося засідання Радбезу ООН

За підсумками засідання Німеччина та Франція засудили указ Путіна про російські паспорти на Донбасі як такий, що суперечить Мінським домовленостям. Водночас вони висловили сподівання на новий імпульс їхнього виконання з новообраним президентом України.

Водночас німецький представник додав, що для ухвалення окремого рішення не було часу та можливості "на цьому етапі", і вони вирішили вийти на брифінг на прохання українського представника Володимира Єльченка. Зокрема він зазначив, що спільне рішення про оприлюднення такої заяви може бути ухвалене у неформальних консультаціях членів Радбезу ООН.

ЯК РЕАГУЄ УКРАЇНА НА УКАЗ ПУТІНА: ХРОНІКА ПОДІЙ