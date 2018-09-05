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Засідання суду у справі Вишинського перенесли: у підсудного стався інфаркт

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У середу, 5 вересня, у Херсоні відбулося чергове засідання суду у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Адвокати підсудного заявили, що у підсудного напередодні стався інфаркт.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі 24 каналу.

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Херсонський міський суд зібрався, аби переобрати запобіжний захід Кирилу Вишинському, адже сплив його термін перебування під вартою. Втім засідання було дуже коротким. Суддя оголосив перерву на невизначений час через те, що Вишинський погано почувався.

За словами адвокатів, він міг перенести інфаркт. Сам підозрюваний Кирило Вишинський був присутній в залі суду і підтвердив своє погане самопочуття.

Наразі медики мають з’ясувати стан здоров’я підсудного, та наскільки ця інформація є правдивою. Але, як зазначили адвокати, в цивільній лікарні може не виявитися належних умов та обладнання.

Нагадаємо, 5 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.
Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.

Теги: Новини України Кирило Вишинський Судді Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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