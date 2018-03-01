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Засідання у справі про вбивство журналіста Веремія перенесли через неявку тітушки

12:51, 1 березня 225 Читать новость на русском

Розгляд апеляційної скарги прокурора щодо рішення Шевченківського суду стосовно Юрія Крисіна у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія перенесли на 19 березня.

Про це повідомляє Громадське.

Крисін разом з захистом не прийшли на суд. Перед судовим засіданням вони передали телеграму про перенесення розгляду справи у зв’язку з хворобою.

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Прокурор надіслав клопотання до суду з прохання звернути увагу, що неявка – це мотив щодо ухилення.

"Перше-це те, що не було надано доказів про хворобу. Друге-неявка на суд можлива тільки через серйозну хворобу, а не через обстеження, яке проходить Крисін. Тому, я прошу суд звернути увагу на ці докази при розгляді апеляції", – сказав прокурор справи Олексій Донський.

Він (Крисін – "24") нам розповідав, що приходить на кожне засідання, але варто зважати на той факт, що тоді засідання були всі домовлені, вони були закриті і тоді громадськість і журналісти не могли туди потрапити. А як тільки процес зробили публічним, одразу Крисін почав "морозитись" від цього всього,
– наголосив громадський активіст Сергій Мазур.

Нагадаємо у кінці грудня суддя Олег Лінник виніc вирок щодо Юрія Крисіна – організатора "тітушок", причетного до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Майдану. Суддя присудив Крисіну до 4 років умовно. Це обурило громадськість.

Теги: Новини України Судді Новини Києва Тітушки
Джерело: 24 Канал
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