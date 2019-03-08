Засилля кандидатів, підкуп та загроза застосування сили, – дипломати ЄС про вибори в Україні

Після візиту до Києва представники делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи оцінили підготовку до майбутніх президентських виборів в Україні.

Дипломати занепокоєні незбалансованим висвітленням виборів з боку та погрозами деяких спостерігачів застосувати силу, мовиться у заяві делегації.

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Делегати зазначають, що Центрвиборчком добре підготувався до голосування, а Україна в цілому готова до проведення вільних демократичних виборів. Однак є низка критеріїв, над якими потрібно працювати.

Так, безпрецедентно велика кількість кандидатів у президенти і місцевих спостерігачів може ускладнити проведення голосування і викликати проблеми в день виборів.

У ПАРЄ вважають, що безпрецедентно велика кількість кандидатів і спостерігачів може створити проблеми в день голосування. Окрім того, низка українських ЗМІ порушують баланс у висвітленні виборів.

Також делегація вислухала твердження про зловживання адміністративним ресурсом під час виборчої кампанії, зокрема про стирання граней між президентською і виборчою діяльністю.

Делегація також дуже занепокоєна чутками про інтенсивні зусилля деяких кандидатів щодо створення систем підкупу виборців,

– розповіли у ПАРЄ.

Тривогу у дипломатів викликають також заяви «відомих воєнізованих формувань», що виступатимуть як спостерігачі. Вони анонсують можливе застосування сили в день голосування.

Окрім того, делегація із жалем сприйняла той факт, що на виборах президента мало жінок-кандидатів. Представники ПАРЄ перебували у Києві 6-7 березня.

Зазначимо, раніше речник "Національних дружин" Ігор Вдовін заявив, що спостерігачі організації готові застосувати силу, якщо виявлять фальсифікації під час голосування.



Основні дати президентських виборів 2019 року

Зазанчимо, термін прийому звернень кандидатів на посаду президента щодо відмови балотуватися завершився Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням . Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.