Це сталося на території Роганської територіальної громади. Про інцидент одразу повідомили місцевому офіцеру громади.

Раніше Масштабний зсув ґрунту на Одещині: подробиці

Міг отримати серйозну травму

До правоохоронця зателефонував стурбований мешканець села Докучаєвське. Він сказав, що потрібна негайна допомога, тому офіцер одразу виїхав.

Потерпілого одразу почали визволяти з цієї власноруч створеної пастки. Згодом приїхали медики, які госпіталізували чоловіка. Вони повідомили, що є підозра на травму хребта. Проте невідомо, наскільки сильні ушкодження.



Яма, у якій засипало чоловіка / Фото спільноти "Поліцейські офіцери громад"

Схожий випадок раніше

20 квітня повідомили, що засипало землею чоловіка на одному з будівельних майданчиків Одеси. Там відбувся зсув ґрунту, яким придавило 20-річного хлопця.

Він одразу загинув, оскільки не міг дихати під завалом. Згодом стало відомо, що поліція почала розслідування цього інциденту як порушення правил безпеки на будівництві.