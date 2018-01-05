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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Засмаглі та звабливі: як "ангели" Victoria's Secret проводять новорічні канікули

22:07, 5 січня 2344 Читать новость на русском
Сара Сампайо на Фіджі
Сара Сампайо на Фіджі / Instagram / @sarasampaio

Супермоделі Сара Сампайо та Ельза Госк після виснажливих показів у 2017 році вирішили вдосталь відпочити біля океанів. Сьогодні вони засмагають під палаючим сонцем та хизуються стрункими фігурами у соцмережі.

Так, 26-річна Сара Сампайо опублікувала спокусливе фото з підтягнутими сідницями у крихітному синьому купальнику, та звабливе фото біля басейну у червоному бікіні. Модель сьогодні відпочиває на острові Фіджі.

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I might stay here forever ️️ #fiji

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio)

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio)

У свою чергу 29-річна Ельза Госк також спокушає на сторінці в Instagram своїми формами, публікуючи апетитні знімки з узбережжя з Коста-Ріки. Там вона проводить час зі своїм коханим бойфрендом Томом.

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Black sand beach

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

️️️Attack!

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Jungle swim

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Теги: LifeStyle Мода відпочинок Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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