Засмаглі та звабливі: як "ангели" Victoria's Secret проводять новорічні канікули
Супермоделі Сара Сампайо та Ельза Госк після виснажливих показів у 2017 році вирішили вдосталь відпочити біля океанів. Сьогодні вони засмагають під палаючим сонцем та хизуються стрункими фігурами у соцмережі.
Так, 26-річна Сара Сампайо опублікувала спокусливе фото з підтягнутими сідницями у крихітному синьому купальнику, та звабливе фото біля басейну у червоному бікіні. Модель сьогодні відпочиває на острові Фіджі.
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У свою чергу 29-річна Ельза Госк також спокушає на сторінці в Instagram своїми формами, публікуючи апетитні знімки з узбережжя з Коста-Ріки. Там вона проводить час зі своїм коханим бойфрендом Томом.
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