Засмаглі та звабливі: як "ангели" Victoria's Secret проводять новорічні канікули

Супермоделі Сара Сампайо та Ельза Госк після виснажливих показів у 2017 році вирішили вдосталь відпочити біля океанів. Сьогодні вони засмагають під палаючим сонцем та хизуються стрункими фігурами у соцмережі.

Так, 26-річна Сара Сампайо опублікувала спокусливе фото з підтягнутими сідницями у крихітному синьому купальнику, та звабливе фото біля басейну у червоному бікіні. Модель сьогодні відпочиває на острові Фіджі.

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Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 4 Січ 2018 р. о 12:09 PST

У свою чергу 29-річна Ельза Госк також спокушає на сторінці в Instagram своїми формами, публікуючи апетитні знімки з узбережжя з Коста-Ріки. Там вона проводить час зі своїм коханим бойфрендом Томом.

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Black sand beach Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 3 Січ 2018 р. о 10:30 PST

️️️Attack! Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 3 Січ 2018 р. о 3:29 PST

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 2 Січ 2018 р. о 10:08 PST

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 1 Січ 2018 р. о 8:14 PST