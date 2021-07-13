Засмерділась вода яхт-клубу в Дніпрі: вбили природний баланс – фото

На території яхт-клубу "Січ" у Дніпрі почала цвісти вода в річці. Як наслідок, там почав поширюватись сморід, який заважає людям. Це, ймовірно, сталося через те, що раніше тут штучно зменшили течію.

Про це повідомили в мережі 12 липня. Також оприлюднили фото та відео, де добре видно цвітіння води.

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Вже запустили помпи

Власник яхт-клубу В'ячеслав Дідик розповів, що цей "наліт" на воді з'явився за тиждень до цього. Це сталося внаслідок того, що у водоймі зменшилась швидкість течії.

Однак там вже запустили помпи, які роблять штучну течію. Тому вода вже почала очищуватись.



Вода в яхт-клубі "Січ" зацвіла / Фото телеграму "Дніпро зараз"

Більше про причину

Раніше в яхт-клубі проводили роботи з геопластики. Тобто штучній зміні рельєфу дна. Саме це призвело до погіршення руху річки.

Вода там почала протікати повільніше. Тому під час спеки почалося цвітіння.



Брудна вода в яхт-клубі "Січ" / Фото телеграму "Дніпро зараз"