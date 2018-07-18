Засніжена Аляска з висоти пташиного польоту: у National Geographic опублікували захопливе відео
Науковий журнал National Geographic поширив захопливе відео з Аляски. Дослідники показали, як виглядає засніжений штат США з висоти пташиного польоту.
Відомо, що автором захопливого ролика є авіадиректор Тобі Харріман. Чоловік зняв дивовижну Аляску, коли здійснював запланований політ до Сан-Франциско.
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На кадрах видно безкраї простори льодовика. Засніжені хребти Аляски мають блакитно-біле забарвлення, що неймовірно ефектно виглядає в ролику.
Крізь час. Пролітаючи над льодовиком Knik Glacier, який розміщується всього за 50 миль за межами Анкориджа у штаті Аляска. Льодове поле простягається на 25 миль у довжину та 5 миль у ширину,
– йдеться в анонсі до відео.
Варто зазначити, що це не єдині кадри, зняті Тобі Харріманом в Алясці. Чоловік показав відео та фото з прогулянки просторити льодовиками та поділився емоціями від захопливої мандрівки.
"Два мої улюблені заняття в житті – вивчати льодовики і літати на літаках або гвинтокрилах. Під час польоту все відбувається досить швидко, і ви обмежуєтеся тим, скільки ви палива маєте. Коли ж ви йдете по льодовику, все, здається, стоїть на місці і трохи сповільнюється", – зазначив Тобі Харріман.