Засніжена Аляска з висоти пташиного польоту: у National Geographic опублікували захопливе відео

Науковий журнал National Geographic поширив захопливе відео з Аляски. Дослідники показали, як виглядає засніжений штат США з висоти пташиного польоту.

Відомо, що автором захопливого ролика є авіадиректор Тобі Харріман. Чоловік зняв дивовижну Аляску, коли здійснював запланований політ до Сан-Франциско.

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На кадрах видно безкраї простори льодовика. Засніжені хребти Аляски мають блакитно-біле забарвлення, що неймовірно ефектно виглядає в ролику.

Крізь час. Пролітаючи над льодовиком Knik Glacier, який розміщується всього за 50 миль за межами Анкориджа у штаті Аляска. Льодове поле простягається на 25 миль у довжину та 5 миль у ширину,

– йдеться в анонсі до відео.

Допис, поширений National Geographic Travel (@natgeotravel) 17 Лип 2018 р. о 5:34 PDT

Варто зазначити, що це не єдині кадри, зняті Тобі Харріманом в Алясці. Чоловік показав відео та фото з прогулянки просторити льодовиками та поділився емоціями від захопливої мандрівки.

"Два мої улюблені заняття в житті – вивчати льодовики і літати на літаках або гвинтокрилах. Під час польоту все відбувається досить швидко, і ви обмежуєтеся тим, скільки ви палива маєте. Коли ж ви йдете по льодовику, все, здається, стоїть на місці і трохи сповільнюється", – зазначив Тобі Харріман.

Допис, поширений Toby Harriman (@tobyharriman) 1 Чер 2018 р. о 6:22 PDT

Допис, поширений Toby Harriman (@tobyharriman) 31 Тра 2018 р. о 2:35 PDT

Допис, поширений Toby Harriman (@tobyharriman) 30 Тра 2018 р. о 8:51 PDT