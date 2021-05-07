Перед судом постане 52-річний житель села Великомихайлівка Покровського району. Раніше він разом із дружиною створив дитячий будинок сімейного типу.

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Більше про злочин

  • Слідчі вважають, що чоловік почав чинити сексуальне насильство влітку 2019 року.
  • Він розбещував одну зі своїх вихованок.
  • Він змушував її дивитися порнографічні відеозаписи.
  • Також він багато разів ґвалтував цю дитину.
  • Крім цього, під час обшуку в нього виявили обріз мисливської рушниці.
  • Він її придбав та зберігав без дозволів.
  • Якщо вину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує до 15 років в'язниці. 