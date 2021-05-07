Ґвалтував і змушував дивитися порно: засновника дитячого будинку на Дніпропетровщині судитимуть

На Дніпропетровщині завершили розслідування сексуального насильства в дитячому будинку. Згодом судитимуть чоловіка, який, ймовірно, не лише ґвалтував 13-річну дівчинку, а й змушував її дивитися порнографію.
Перед судом постане 52-річний житель села Великомихайлівка Покровського району. Раніше він разом із дружиною створив дитячий будинок сімейного типу.
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Більше про злочин
- Слідчі вважають, що чоловік почав чинити сексуальне насильство влітку 2019 року.
- Він розбещував одну зі своїх вихованок.
- Він змушував її дивитися порнографічні відеозаписи.
- Також він багато разів ґвалтував цю дитину.
- Крім цього, під час обшуку в нього виявили обріз мисливської рушниці.
- Він її придбав та зберігав без дозволів.
- Якщо вину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує до 15 років в'язниці.
Зверніть увагу! В Одесі 30 квітня затримали чоловіка, якого підозрюють у численних зґвалтуваннях доньки своєї дружини. Він кілька років залякував 11-річну дитину, щоб та мовчала.