Ґвалтував і змушував дивитися порно: засновника дитячого будинку на Дніпропетровщині судитимуть

7 травня 2021 , 15:02
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Джерело:

прокуратура Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині завершили розслідування сексуального насильства в дитячому будинку. Згодом судитимуть чоловіка, який, ймовірно, не лише ґвалтував 13-річну дівчинку, а й змушував її дивитися порнографію.

Перед судом постане 52-річний житель села Великомихайлівка Покровського району. Раніше він разом із дружиною створив дитячий будинок сімейного типу.

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Більше про злочин

  • Слідчі вважають, що чоловік почав чинити сексуальне насильство влітку 2019 року.
  • Він розбещував одну зі своїх вихованок.
  • Він змушував її дивитися порнографічні відеозаписи.
  • Також він багато разів ґвалтував цю дитину.
  • Крім цього, під час обшуку в нього виявили обріз мисливської рушниці.
  • Він її придбав та зберігав без дозволів.
  • Якщо вину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує до 15 років в'язниці. 

Зверніть увагу! В Одесі 30 квітня затримали чоловіка, якого підозрюють у численних зґвалтуваннях доньки своєї дружини. Він кілька років залякував 11-річну дитину, щоб та мовчала. 

Автор: Олександр Марчак