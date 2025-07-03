Засновник ГУР чесно розповів, кого і як першими набирали до спецслужб

Багато фахівців потребували зміни світогляду, адже походили з радянської ідеології. Головними критеріями відбору до служби були моральні якості, присяга Україні та формування патріотизму.

Військовий і державний діяч, перший начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олександр Скіпальський в ефірі 24 Каналу розповів, що його політика була достатньо твердою, але не радикальною щодо набору фахівців до ГУР. Він розумів, що якщо людина все життя розмовляла російською мовою і залишилася в комуністичній ідеології, враз вона не змінить свій світогляд.

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Як змінювався світогляд фахівців

Він розповів, що тоді свідомих українців-професіоналів було мало. Всі були вихідцями з радянського середовища, як в СБУ, так і в ГУР. Головний документом був присяга, яку прийняли фахівці в інтересах України.

Ти прийняв присягу Україні – далі пішла виховна робота для того, щоб вибити той старий радянський, совковий світогляд і впровадити нове. Ми включили саме українську національну ідею з опорою, зокрема, на діяльність ОУН-УПА,

– розповів Олександр Скіпальський.

Він додав, що спілкувався і з дивізійниками в Лондоні, і був на з'їзді ветеранів УПА у США. Мав навіть деякі відзнаки і підтримку, і безумовно – за ним пильно стежили з Москви. Зрадників, які були виявлені і яких можна було у чомусь звинуватити, не було. Були ті, хто побачив, що це не радянська, не російська спецслужба – вони повернулися в Росію.

Треба було формувати чисте середовище. Маючи досвід контррозвідувальної діяльності, я професіоналів у службу власної безпеки взяв тих, кого знав і кому вірив, які разом зі мною створювали військову контррозвідку. Вони прийшли, і це була структура власної безпеки,

– сказав Олександр Скіпальський.

Він додав, що спостерігав за ситуацією у військовій розвідці, а потім формував своє ставлення до людей. Він радів, коли російськомовні офіцери щомісяця приходили доповідати українською, хоч і з помітним акцентом. Скіпальський розповів, що не робив основний акцент на національному складі управління. Головними критеріями були прийняття присяги, моральні якості та формування патріотизму.

"Тоді майже не було патріотів"

Він додав, що коли йому виповнилось 80 років, побував у сучасних структурах ГУР і побачив, як робота, яку він закладав на патріотичній національній основі, зміцнилась. Кожен офіцер повинен бути переконаний у тому, що він захищає національні інтереси України і свого народу. Це нелегке завдання.

"Я ще в кінці 1992 року був очевидцем, коли заступник так званої Служби безпеки в присутності іншої групи, де я був, заявив: "Та, ребята, надо заканчивать этот эксперимент с независимостью. Вот у России всё нормально – надо делать как там". Ось такі люди керували на перших порах у СБУ. Такі люди були підібрані, бо майже не було патріотично налаштованих людей", – сказав Олександр Скіпальський.

Він додав, що був один генерал-полковник Горбатюк, який прийшов на Спілку офіцерів з рапортом від 40 офіцерів, що вони не хочуть служити в КПРС, а хочуть служити в Україні. І той же офіцер, якого призначили на посаду, через п'ять місяців написав наказ по СБУ про заборону Спілки офіцерів.