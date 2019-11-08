Засновник Alibaba Джек Ма хоче, щоб його бізнес-партнери інвестували в Україну

Китайський бізнесмен та один з найбагатших людей планети Джек Ма взяв участь у Мжнародному економічному форумі в Києві. Там він заявив, що пропонуватиме своїм бізнес-партнерам інвестувати в Україну.

Джек Ма, відповідаючи на питання глядачів форуму, похвалив українського президента Володимира Зеленського та "молодий уряд".

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Мені дуже сподобалося те, що зараз сказав президент – інвестуйте в людей, інвестуйте в майбутнє, у малий та середній бізнес. Це дуже важливі речі для стосунків між Україною та Китаєм,

– переконаний бізнесмен.

Він зізнався, що вже протягом доволі тривалого часу захоплюється Україною, але нині триває лише перша його подорож сюди.

"Вам настільки пощастило. У вас прекрасна земля, дуже розумні люди та красиві жінки. Як це все може не працювати разом – така чудова комбінація", – підкреслив Джек Ма.

За його словами, китайсько-українські відносини мають зміцнюватися. Саме тому він думає про те, щоб запросити своїх бізнес-друзів приїхати до України.

"Можливостей тут є багато, а ваша система, ваші люди, ваш молодий уряд і ваша земля мають величезний потенціал. Я це говорю не як політик, а як бізнесмен", – резюмував засновник Alibaba.

Що відомо про Джека Ма?Джек Ма – китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group. Він є найбагатшою людиною Китаю та вхоидть до двадцятки найбагатших людей світу.



Напередодні у четвер, 7 листопада, розпочав свій візит до України. Того ж дня у Харкові він провів лекцію для студентів.