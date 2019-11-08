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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Засновник Alibaba Джек Ма хоче, щоб його бізнес-партнери інвестували в Україну

      19 Читать новость на русском
      Джек Ма запросить бізнес-партнерів інвестувати в Україну
      Джек Ма запросить бізнес-партнерів інвестувати в Україну / ru.investing.com

      Китайський бізнесмен та один з найбагатших людей планети Джек Ма взяв участь у Мжнародному економічному форумі в Києві. Там він заявив, що пропонуватиме своїм бізнес-партнерам інвестувати в Україну.

      Джек Ма, відповідаючи на питання глядачів форуму, похвалив українського президента Володимира Зеленського та "молодий уряд".

      До слова: "Максимально простий і відкритий": засновник AliExpress Джек Ма відвідав Україну – відео

      Мені дуже сподобалося те, що зараз сказав президент – інвестуйте в людей, інвестуйте в майбутнє, у малий та середній бізнес. Це дуже важливі речі для стосунків між Україною та Китаєм,
      – переконаний бізнесмен.

      Він зізнався, що вже протягом доволі тривалого часу захоплюється Україною, але нині триває лише перша його подорож сюди.

      "Вам настільки пощастило. У вас прекрасна земля, дуже розумні люди та красиві жінки. Як це все може не працювати разом – така чудова комбінація", – підкреслив Джек Ма.

      За його словами, китайсько-українські відносини мають зміцнюватися. Саме тому він думає про те, щоб запросити своїх бізнес-друзів приїхати до України.

      "Можливостей тут є багато, а ваша система, ваші люди, ваш молодий уряд і ваша земля мають величезний потенціал. Я це говорю не як політик, а як бізнесмен", – резюмував засновник Alibaba.

      Що відомо про Джека Ма?Джек Ма – китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group. Він є найбагатшою людиною Китаю та вхоидть до двадцятки найбагатших людей світу.

      Напередодні у четвер, 7 листопада, розпочав свій візит до України. Того ж дня у Харкові він провів лекцію для студентів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Джек Ма в Україні Китай Інвестиції
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