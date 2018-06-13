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Засновник модного бренду Guess покине компанію через секс-скандал

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Пол Марчіано
Пол Марчіано / Фото з відкритих джерел

Ще один представник фешн-індустрії – засновник і креативний директор Guess Пол Марчіано, покидає пост управління брендом через звинувачення жінок у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляють на ABS News.

На початку лютого цього року модель Кейт Аптон звинуватила Пола Марчіано в харасменті. Вона зазначала, що: "Йому (Марчіано – "24") не варто дозволяти використовувати свою владу в промисловості для того, щоб сексуально і емоційно переслідувати жінок". Тоді ж Марчіано, у свою чергу, всі заяви моделі спростовував.

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Але через кілька місяців після гучної заяви, компанія Guess відреагувала на скандал і провела внутрішнє розслідування, після чого попросила Пола Марчіано покинути компанію. Сама ж Кейт Аптон відмовилася брати участь в розслідуванні, назвавши всі дії бренду "хитрощами".


Кейт Аптон одною з перших звинуватила Пола Марчіано в харасменті

Тепер новим виконавчим директором бренду стане брат скандального Пола, – Моріс Марчіано. А звинувачуваний Пол Марчіано залишиться в раді директорів компанії тільки до закінчення терміну дії його контракту – 30 січень 2019 року. П’ятьом жінкам, які постраждали внаслідок сексуальних домагань Марчіано, виплатять компенсацію розміром 500 тисяч доларів.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Мода
Джерело: 24 Канал
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