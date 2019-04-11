Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримали у Лондоні: його можуть видати США

Співзасновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримали у посольстві Еквадору в Лондоні. Приводом для затримання стало порушення Ассанжем режиму звільнення під заставу у 2012 році.

Ассанжа взяли під варту і він з’явиться в суді "тільки-но це стане можливим", повідомили у прес-службі Скотленд Ярду.

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Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що забрав в Асанжа притулок після його неодноразових порушень міжнародних конвенцій.

Адвокат Ассанжа – Пер Самуельссон – вважає, що його клієнта можуть видати США.

"Я, звичайно, вважаю, що це абсолютно неприпустимо. Ми бачимо дуже явні ознаки того, що американці хочуть засудити його", – сказав адвокат засновника WikiLeaks.

Проте президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Лондон пообіцяв не видавати Ассанжа.

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Водночас Єврокомісія вважає затримання Ассанжа в Лондоні "судовою справою" і не втручається в неї.

"Ми не коментуємо цю ситуацію, але уважно стежимо за нею. ЄК виходить з того, що цей арешт проведений на основі європейського ордера. Коли є судова ухвала, чиновники не повинні втручатися", – заявив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Колишній працівник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден назвав арешт засновника WikiLeaks "темним моментом для свободи преси".

"Картина того, як посол Еквадору запрошує британську секретну поліцію, щоб вигнати з будівлі видавця і – подобається вам чи ні – володаря премій з журналістики, увійде в книги з історії. Критики Ассанжа можуть радіти, але це темний момент для свободи преси", – написав Сноуден у Twitter.

Important background for journalists covering the arrest of Julian #Assange by Ecuador: the United Nations formally ruled his detention to be arbitrary, a violation of human rights. They have repeatedly issued statements calling for him to walk free--including very recently. pic.twitter.com/fr12rYdWUF — Edward Snowden (@Snowden) 11 апреля 2019 г.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи і викривають різних світових лідерів матеріали.

Що відомо про звинувачення проти Джуліана Ассанжа

Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в домаганні та також в згвалтуванні. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.

Висунуті звинувачення засновник WikiLeaks відкидає і називає їх політично мотивованими. У 2017 році відкрита проти нього в Швеції справа була закрита, однак Великобританія наполягає на тому, що Ассанж повинен бути арештований через неявку в суд в Лондоні.

Раніше уряд Еквадора заявляв, що не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні.



Посольство Еквадору вимагало, щоб Ассанж, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.