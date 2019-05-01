Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа засудили до 50 тижнів в'язниці
Королівський суд у Лондоні засудив засновника WikiLeaks – 47-річного Джуліана Ассанжа – до 50 тижнів ув'язнення через те, що він порушив умови звільнення з-під застави у 2012 році.
Максимальний термін ув'язнення, який погрожував Ассанжу, становив рік, або 52 тижні, передає сайт Associated Press.
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До того ж, суддя Дебора Тейлор наголосила, що взяла до уваги можливі пом'якшуючі обставини, однак, "ніхто не може бути вищим за закон і ігнорувати приписи суду".
Суддя заявила, що Ассанж може розраховувати на дострокове звільнення, відбувши половину терміну, якщо не зробить подальших правопорушень.
Натомість звинувачений передав лист до суду через свого адвоката, в якому висловив особистий жаль з приводу свого рішення. "Я зіткнувся з жахливими обставинами. Я зробив те, що мені здавалося в той час найкращим варіантом", – написав Ассанджа.
Що відомо про Джуліана Ассанжа? Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та викривальні матеріали про різних світових лідерів.
Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в домаганні та зґвалтуванні, хоча він це заперечує. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.
Арештували Асанжа 11 квітня у будівлі дипустанови.
Видання "РБК" опублікувало фото, на яких видно, як змінився Ассанжа за 7 років життя в посольстві Еквадору.