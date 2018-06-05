Засоби гігієни можуть викликати рак, – вчені

У зубній пасті та у милі міститься антибактеріальний агент триклозан, який може спровокувати рак товстої кишки та її запалення.

Американські вчені досліджували вплив агента на здорових та хворих мишей, пише MedicalXpress.

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Застосування цього триклозану сприяло розвитку раку товстої кишки та коліту у хворих та здорових мишах.

За даними вчених, триклозан змінив мікрофлору кишечника миші, збільшив запалення, посилив симптоми коліту та стимулював зростання клітин раку товстої кишки, пов'язаного з колітом.

Триклозан негативно впливає на різноманітність біфідобактерій та зменшує їх кількість.

Агент використовують при виробництві мийних засобів, зубної пасти, мила і дезодорантів. Також, його застосовують при обробці зубів перед пломбуванням.

До слова, зуби мудрості виростають найпізніше і якщо не стежити за прорізуванням, то можна нашкодити своєму здоров’ю.

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