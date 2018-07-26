Заспокійливий засіб "Корвалол": користь та шкода препарату

В Україні досить поширені ліки "Корвалол", їх використовують для проблем з безсонням, неврозами з підвищеною дратівливістю.

"Здоров’я 24" зібрало інформацію про користь та шкоду препарату.

Користь "Корвалолу"

Основними речовинами є етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал та олія м’яти. Допоміжними є стабілізатор, етанол 96 %, вода очищена.

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"Корвалол" випускають у формі крапель та таблеток. Цей засіб відносять до снодійних та седативних препаратів.

Етиловий ефір α-бромізовалеріанової кислоти, який міститься у засобі, має заспокійливу та спазмолітичну дію. Він знижує рефлекторну збудливість в центральних відділах нервової системи, шляхом підсилення явищ гальмування в нейронах кори та підкіркових структур головного мозку.

"Корвалол" містить фенобарбітал, який зменшує потоки збуджуючих впливів на кору головного мозку та підкіркові структури.



"Корвалол": користь та шкода препарату

"Корвалол" знижує загальний артеріальний тиск, знімаючи та попереджуючи спазми судин, особливо серцевих.

Олія м’яти містить велику кількість ефірних олій, у тому числі приблизно 50 % ментолу та 4-9 % ефірів ментолу. Вони здатні рефлекторно розширювати судини серця та мозку, знімаючи спазми гладенької мускулатури. "Корвалол" має заспокійливу та легку жовчогінну дію. Масло м’яти перцевої має антисептичну та спазмолітичну дії, воно здатне усувати метеоризм.

"Корвалол" використовують при

Неврозах з підвищеною дратівливістю; безсонні; у комплексній терапії гіпертонічної хвороби та вегето-судинної дистонії; нерізко виражених спазмах коронарних судин, тахікардії; спазмах кишківнику, зумовлені нейровегетативними розладами (як спазмолітичний препарат).

Шкода "Корвалолу"

Проте цей засіб має протипоказання.



"Корвалол": користь та шкода препарату

Його не можна вживати при:

– Підвищеній чутливості до компонентів препарату, брому;

– виражених порушення функції печінки та/або нирок;

– печінковій порфірії;

– тяжкій серцевій недостатності;

– лікарських засобах, що містять фенобарбітал, протипоказані при вираженій артеріальній гіпотензії, гострому інфаркті міокарда, цукровому діабеті, депресії, міастенії, алкоголізмі, наркотичній та медикаментозній залежності, респіраторних захворюваннях із задишкою, обструктивному синдромі.

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Також "Корвалол" не рекомендують приймати при діяльності, що потребує підвищеної уваги, швидких психічних та рухових реакцій.

Наявність фенобарбіталу може призвести до ризику розвитку синдрому Стівенса-Джонсона та Лайєлла, що є найбільш вірогідним у перші тижні лікування.

Також через вживання препарату існує ризик розвитку медикаментозної залежності, можливе накопичення брому в організмі та розвитку отруєння бромом. У період вагітності та годування грудьми також не варто використовувати "Корвалол".

"Корвалол" здатний викликати порушення координації, швидкості психомоторних реакцій, сонливість та запаморочення в період лікування.



"Корвалол": користь та шкода препарату

При довготривалому та постійному застосуванні "Корвалолу" може виникнути залежність, абстинентний синдром, психомоторне збудження.

Побічні реакції:

з боку травної системи: запор, відчуття важкості в епігастральній ділянці, при тривалому застосуванні – порушення функції печінки, нудота, блювання; з боку нервової системи: слабкість, атаксія, порушення координації рухів, ністагм, галюцинації, пародоксальне збудження, втомлюваність, сповільненість реакцій, головний біль, когнітивні порушення, сплутаність свідомості, сонливість, легке запаморочення, зниження концентрації уваги; з боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, з боку шкіри та слизових оболонок: алергічні реакції, в тому числі шкірний висип, свербіж, кропив’янка, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; з боку системи крові: анемія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз; з боку системи дихання: утруднене дихання; з боку серцево-судинної системи: брадикардія, артеріальна гіпотензія; з боку опорно-рухового апарату: при тривалому застосуванні засобів, що містять фенобарбітал існує ризик порушення остеогенезу.