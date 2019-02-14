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      Заспокоїтись не можна панікувати: як ЗМІ у США реагують на рішення ЄС щодо "Північного потоку-2"

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      Як американські ЗМІ реагують на рішення ЄС щодо "Північного потоку-2"
      Як американські ЗМІ реагують на рішення ЄС щодо "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Будівництво скандального російсько-німецького газопроводу, як і суперечки навколо нього, у розпалі. Хоч зміни в газову директиву ЄС теж не провели чітких ліній, однак із майбутнім "Північного потоку-2" все зрозуміло.

      Настільки швидше досягнення "газового компромісу" є дивним, пише Politico.

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      Так, 24 канал писав, що відповідно до нових правок від Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії усі рішення щодо "Північного потоку-2" прийматиме Берлін. Це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини.

      Натомість розчарованими результатом виявилися як противники "Північного потоку-2", так і його палкі прихильники. Останні хотіли, аби правила ЄС зовсім не стосувались газопроводу.

      Для Німеччини нові домовленості стали вибором "меншого зла", адже за втілення проекту і самостійне ним управління Берлін боровся запекло. Однак цього разу Німеччина не змогла взяти процес цілком у свої руки попри постійні телефонні дзвінки президенту Румунії під час переговорів (Румунія зараз головує в ЄС – 24 канал).

      При цьому варто розуміти, що будь-яке рішення Брюсселя буде залежати від складу нової Єврокомісії і від того, наскільки нові єврокомісари будуть лояльні до поглядів Берліна.

      Однак попри це рішення ЄС – точно не те, чого хотіла Росія. Кремль сподівався, що закони Євросоюзу не матимуть ніякого впливу, як це було із "Північним потоком-1". Тепер ж, оскільки Росія повинна зважати на інші європейські правила, запуск "Північного потоку-2" може загальмувати.

      Разом з тим, як зазначає видання, головний плюс для Москви у тому, що "Північний потік-2" вже не зупинити. Щоб газопровід запрацював якнайшвидше, Росії та Німеччині доведеться почати переговори про міжурядову угоду щодо роботи газопроводу, яка влаштує Єврокомісію. Інакше газопровід не запрацює. Зазначимо, що за правилами ЄС "Газпром" не може бути власником "труби" і водночас транспортувати газ через неї.

      Politico також згадало і про становище України – Москва не називає, яку саме кількість газу вона готова зобов’язатися транспортувати через Україну в майбутньому.

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      Натомість, на думку авторів матеріалу, хороша новина для Києва в тому, що метушня навколо газопроводу змусила Німеччину зобов’язатися захищати продовження транзиту через Україну. Цей пункт був підкреслений у франко-німецьких домовленостях минулого тижня. У цьому погано те, що Україна таким чином повністю залежна від надійності обіцянок Берліна і Парижа.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Північний потік-2 Новини США Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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