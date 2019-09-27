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      Заспокоїв паніку: Гончарук підбив підсумки роботи місії МВФ в Україні

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      Гончарук підсумував роботу місії МВФ
      Гончарук підсумував роботу місії МВФ / biz.nv.ua

      Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні. Протягом наступних кількох тижнів Україна і МВФ продовжуватимуть переговори щодо нової програми співпраці. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що для економічного зростання попереду ще багато роботи, але створення реальної ринкової економіки цілком реальне.

      Загалом керівник місії Міжнародного валютного фонду Рон ван Роден дав позитивну оцінку досягнутим показникам, підкреслив Гончарук.

      До слова: МВФ висунув Україні ключові вимоги

      Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ – переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування,
      – зазначив прем'єр.

      Він також підкреслив, що за результатами своєї роботи місія Фонду назвала головним досягненням усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору.

      Сам Рон ван Роден відзначав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання.

      "Будемо покращувати бізнес-середовище та проводити ключові реформи, заплановані нашим урядом – велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору, боротьбу з корупцією. Важливим залишається також успішне проведення судової рефоми", – резюмував Олексій Гончарук.

      Що ще про результати роботи місії говорили в МВФ?Рон ва Роден заявив, що перебуваючи в Україні, місія Фонду провела продуктивні дискусії про економічну політику для нової програми кредитування. Переговори про неї відбудуться у найближчі тижні.

      Крім того, він озвучив ключові завдання перед українською владою. Серед них, зокрема, судова реформа, реформи для переходу на ринкову економіку, захист фінансової стабільності тощо.

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      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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