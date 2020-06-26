З перевантаженими фурами, через які на ремонт доріг ми щороку викидаємо 2 мільярди гривень бюджетних коштів і втрачаємо 3-4% ВВП, – вже давно треба було щось робити.

Дороги стають тільки гіршими, кількість ДТП збільшується. Лише вдумайтеся в цю цифру: 40% фур перевищують норму перевезення вантажу, тобто порушує фактично кожен другий! Ці норми взяли не зі стелі.

Зверніть увагу! Ви, хлопці, засранці, – Зеленський до далекобійників-порушників у закритій вайбер-групі

Коли перевантажений транспорт їде по автошляху – з'являються вибоїни. І тут не допоможе ніякий ремонт – ні ямковий, ні капітальний, якщо постійно ремонтувати те, що не бережемо і дозволяємо руйнувати.

Криклій і зачароване коло корупції

Але чиновники роками вдавали, що не бачать цієї проблеми, бо сфера габаритно-вагового контролю – це золоте дно, до якого корупціонери нікого й близько не підпускали.

Коли Криклій наважився поворушити це корупційне болото – звідти назовні полізли всі жаби і почався страшенний сморід. Цікаво, чи вистачить міністру духу закінчити реформу, яку він затіяв. Поки він, як танк, йде напролом: в найближчий час обіцяє встановити 40 стаціонарних зважувальних комплексів для захисту доріг, на яких буде працювати "важка артилерія" – представники Укртрансбезпеки, Нацполіції та СБУ. Комплекси зважування діятимуть у цілодобовому режимі, а не по 8 годин, як зараз, що фактично, дозволяє водіям-порушникам пересуватися у "сліпі" години і уникати штрафів.

До речі, п'ять комплексів навколо Києва вже функціонують 24/7, роботи ведуться і в інших містах, зокрема в Одесі, Миколаєві, Умані. До кінця року обіцяють встановити 54 комплекси зважування у русі за зразком цивілізованих країн. Тоді людський фактор поступово зійде нанівець і про порушення та суму штрафу водіям буде повідомлятися в "листі щастя". До організації роботи планують залучити і місцеву владу – бо, як кажуть, гуртом і батька легше бити.

До теми: На яку суму в Україні оштрафували водіїв за порушення габаритно-вагових норм на дорогах

Отже, "засранцям", як назвав Володимир Зеленський нечесних водіїв фур, а ще більше їх роботодавцям: латифундистам, аграрним олігархам, портовикам, доведеться все ж стати чемними і грати по правилах. Бо їхня безвідповідальність та бажання більше заробити на вантажі нам всім виливається у кращому випадку в пробиті шини, багатогодинні затори та закатані в асфальт податки, які могли б витрачатися з більшою користю.