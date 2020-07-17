16 липня Верховна Рада у другому читанні підтримала зміни до Виборчого кодексу, які, серед іншого, передбачають зниження застав на місцевих виборах. Проте застави у новому кодексі запроваджено на всіх рівнях, на відміну від попереднього, коли їх сплачували лише на виборах до великих міст та обласних рад.

Що передувало?

На початку минулого року активно обговорювали новину про те, що застави зростуть у 40 разів порівняно з виборами 2015 року. Депутати таке зростання пояснювали збільшенням мінімальної зарплати та водночас бажанням позбутися технічних кандидатів. Але внаслідок таких змін балотуватися на мера Києва стало дорожче, аніж на пост президента країни (застава 4 мільйони гривень проти 2.5 мільйона). Тому розмір застав вирішили переглянути, пише "Чесно". Розмір застав для кандидатів у міські голови / Інфографіка "Чесно"

Відтак, відповідно до підтриманої комітетом поправки, у населених пунктах з кількістю виборців від 90 тисяч осіб кандидат на посаду чи партія вносять грошову заставу в сумі чотирьох мінімальних заробітних плат на кожні 90 тисяч виборців.

Грошові застави будуть запроваджено на всіх рівнях незалежно від кількості виборців. Однак формули розрахунку різняться.

На сесійному засіданні 16 липня парламент підтримав такі формули розрахунку застав:

Кандидат у депутати сільської, селищної чи міської ради (у населених пунктах до 10 тисяч виборців) – 20% від мінімальної заробітної плати або ж 944,6 гривні

Кандидат на посаду сільського або міського голови у населених пунктах до 75 тисяч виборців – 1 мінімальна заробітна плата або ж 4723 гривні

У населених пунктах від 75 тисяч виборців кандидат має внести заставу у розмірі 4 "мінімалки" на кожні 90 тисяч виборців (приблизно 209 гривень на кожну тисячу виборців)

А для великих міст застави будуть приблизно такими:

Розмір застав для кандидатів у мери обласних центрів / Інфографіка "Чесно"

Точні суми застав визначатиме ЦВК відповідно до актуальних даних про кількість виборців у тому чи іншому населеному пункті.