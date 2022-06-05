Про це повідомили у поліції Київської області 6 червня. Вбитого знайшли у лісі біля села Вишеград. Саме там були позиції російської армії

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Мешкав на Волині

Як попередньо встановили поліцейські, чоловікові росіяни вистрелили з вогнепальної зброї в голову. Керівник Головного управління Національної поліції Андрій Нєбитов розповів, що 41-річний житель Волині торік приїхав на заробітки. Він був будівельником в селі Колонщина під Макаровим.

Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого,

– розповів Нєбитов.

Поліцейські, слідчі та криміналісти оглянули тіло. Вони відправили його на судмедекспертизу, де встановлюватимуть остаточну причину смерті. Тіло чоловіка передадуть рідним для поховання.



Тіло знайшли в лісі / Фото поліції Київської області



Правоохоронці вже знайшли родичів вбитого / Фото поліції Київської області

Ситуація із жертвами росіян

У Київській області не можуть встановити особи 200 людей, яких закатували росіяни. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що після деокупації ексгумували понад 1300 тіл.

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Загарбники знищували села на Київщині

Волонтерка Стефанія Пауль розповіла, що наймоторошнішим місцем на Київщині є село Андріївка у Бучанському районі. Там скрізь зруйновані домівки людей.

"Росіяни там жили, і коли тікали звідти, залишали дуже багато цілих боєприпасів. Практично у кожному дворі є боєприпаси, є окопи, є різні надписи, які росіяни залишили", – розповіла дівчина.

Знайшли снайпера

Українські правоохоронці продовжують встановлювати імена вбивць, які діяли на Київщині. Зокрема, ідентифікували снайпера Олега Ільїна, який у складі 15 окремої мотострілецької "Олександрійської" бригади вбив мирного мешканця села Перемога. Війська, у яких служить росіянин, належать до "миротворчих".

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