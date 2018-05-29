Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо

У вівторок, 29 травня, у Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Журнаілсти 24 каналу зібрали для вас всі відомі подробиці вбивства та можливі версії слідства.

Хто такий Аркадій Бабченко?

Аркадій Бабченко – російський журналіст. Військовий кореспондент. Працював, зокрема у російських виданнях "Московський комсомолець" і "Новая газета". Брав участь в обох російських війнах у Чечні. Висвітлював конфлікти в Південній Осетії. Працював військовим кореспондентом на Донбасі із початком бойових дій на сході України.

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На початку 2017 році залишив територію Росії, пояснивши це погрозами на свою адресу та попередженнями про початок травлі.

Чому Аркадій Бабченко виїхав з Росії: дивіться відео

Виїхав до Праги. Потім жив у Києві. Останнім часом працював на кримськотатарському телеканалі ATR. Йому був 41 рік.

Як його вбили?

На порозі його власної квартири кількома пострілами у спину. Ввечері він вийшов у магазин по хліб. Убивця, як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, чекав на журналіста на сходах у під'їзді, та застрелив Бабченка, коли той повертався додому.

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Дружина журналіста, яка на той момент була вдома, "почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові". Викликала швидку. Бабченко помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Чому його вбили?

Глава столичної поліції Андрій Крищенко назвав "першою очевидною версією" вбивства професійну діяльність Бабченка. При цьому у коментарях журналістам він уточнив, що, окрім професійної діяльності, правоохоронці розглядають також версію, пов’язану із громадянською позицією вбитого журналіста. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

При цьому, як пишуть колеги Бабченка у соцмережах, 28 травня Аркадій написав на своїй сторінці у Twitter, що "довірена особа президента відкрито розмістила пропозицію його убити". Посилання на пост у Facebook, який був підлінкований до цього запису, видалений. Однак, за інформацією журналістів, запис був зроблений ще у 2014 році і у ньому йдеться про Марину Юдєніч із оточення Рамзана Кадирова.

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Заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR, відомий журналіст Айдер Муждабаев наголосив, що Бабченка вбили на замовлення російської влади.

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Чому це важливо?

Тому що в Україні триває війна з Росією і тилу у цій війні немає. Бабченко був одним із символів боротьби із Кремлем та мав великий інформаційний вплив на величезну аудиторію.

Тому що Бабченко відкрито та гостро критикував російський режим.

Тому що вбивство Бабченка – це вже не перше вбивство у Києві людей, які брали активну участь у війні з Росією.

Тому що вбивство Бабченка – це вже не перше вбивство у Києві російських опозиціонерів, які виїхали на територію України.

Тому що вбивство Бабченка – це вже не перше вбивство у Києві відомого журналіста та лідера думок.

Тому що всі попередні вбивства досі лишаються нерозкритими, попри всі гучні заяви та обіцянки, які робили щодо них керівники всіх силових структур.

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