Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.

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Поліція показала ймовірного вбивцю Ганула

У поліції повідомили, що встановлюють місцезнаходження чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча. Правоохоронці показали фото підозрюваного та закликали повідомляти будь-яку інформацію про нього за номерами (380) 732555126; (380) 949498364 або на спецлінію "102".

Фото ймовірного вбивці Ганула / фото Нацполіції

Вбивця Дем'яна Ганула втік з місця злочину / фото Нацполіції

Тим часом у мережі з'явилися відео моменту вбивства, який зафіксували камери спостереження. Невідомий вистрілив у 31-річного Ганула впритул і втік. Активіст загинув на місці. За інформацією з мережі, стрілець, ймовірно, покинув місце злочину на таксі.

Поліція кваліфікувала подію як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді підтвердив, що загиблим був Дем'ян Ганул. Центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції. Клименко повідомив, що триматиме розслідування справи під особистим контролем.

Також Ігор Клименко зазначає, що поліція має конкретні зачіпки.

Дем'ян Ганул ще влітку просив захист

Відомо, що влітку 2024 року активіст просив у держави захист для себе і своєї родини через погрози, які він почав отримувати. Його особисту інформацію злили у мережу.

Після останніх акцій з захисту честі військових ЗСУ, я отримую чимало погроз, вчора (22 липня 2024 року – 24 Канал) російські канали злили в мережу особисту інформацію про моїх рідних. Почалася ціла психологічна атака на мою сім'ю,

– писав Ганул.

Він розповідав, що на різних російських ресурсах за напад на нього пропонували нагороду 5 000 – 10 000 доларів.