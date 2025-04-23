Розслідування триває у межах кримінального провадження за статтею із приміткою "самогубство". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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На Сумщині застрелився директор обласного центру зайнятості

Леоніду Чепульському було 51 рік. Він народився в Харкові, здобував вищу освіту в Сумах: спочатку в педагогічному інституті ім. А. С. Макаренка за спеціальністю "Історія України, всесвітня історія і практична психологія", згодом у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво", кваліфікація "інженер-будівельник".

З 7 вересня 2023 року Чепульський очолював Сумський обласний центр зайнятості. До того був членом виконавчого комітету Сумської міськради.

Ввечері 22 квітня Леонід застрелився з автомата на власній дачі на Сумщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ "умисне вбивство" із позначкою "самогубство".

Нині в рамках кримінального провадження триває досудове розслідування, чому людина так вчинила,

– повідомили Суспільному у ГУНП в Сумській області.