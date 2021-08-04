Про цю трагедію розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Дніпропетровщини. У місцевих ЗМІ оприлюднили фото з цього місця.

Інший випадок На Херсонщині застрелився солдат-строковик

На дачі під Дніпром застрелився чоловік
Пістолет, який виявили біля тіла / Фото "Днепр оперативный"

Наклав на себе руки

  • Правоохоронці вже встановили особу чоловіка.
  • Виявилося, що йому було приблизно 40 років (народився в 1981 році).
  • На думку слідчих це було самогубство.
  • Наразі поліція ще працює на місці події.
  • "Днепр оперативный" повідомляє, що чоловік прострілив собі ротову порожнину.
  • Поряд із тілом лежав пістолет ТТ, а також одна гільза.

На дачі під Дніпром застрелився чоловік
Гільза, яку зайшли правоохоронці / Фото "Днепр оперативный"