Поруч лежав пістолет: на дачі під Дніпром знайшли мертвим чоловіка – фото
4 серпня 2021 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У дачному кооперативі "Пластик" під Дніпром 4 серпня виявили закривавлене тіло чоловіка. ЗМІ пишуть, що в нього була прострілена голова та поряд лежав пістолет.
Про цю трагедію розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Дніпропетровщини. У місцевих ЗМІ оприлюднили фото з цього місця.
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Пістолет, який виявили біля тіла / Фото "Днепр оперативный"
Наклав на себе руки
- Правоохоронці вже встановили особу чоловіка.
- Виявилося, що йому було приблизно 40 років (народився в 1981 році).
- На думку слідчих це було самогубство.
- Наразі поліція ще працює на місці події.
- "Днепр оперативный" повідомляє, що чоловік прострілив собі ротову порожнину.
- Поряд із тілом лежав пістолет ТТ, а також одна гільза.
Гільза, яку зайшли правоохоронці / Фото "Днепр оперативный"