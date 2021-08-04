Поруч лежав пістолет: на дачі під Дніпром знайшли мертвим чоловіка – фото

4 серпня 2021 , 18:01
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Джерело:

24 канал

У дачному кооперативі "Пластик" під Дніпром 4 серпня виявили закривавлене тіло чоловіка. ЗМІ пишуть, що в нього була прострілена голова та поряд лежав пістолет.

Про цю трагедію розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Дніпропетровщини. У місцевих ЗМІ оприлюднили фото з цього місця.

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Пістолет, який виявили біля тіла / Фото "Днепр оперативный"

Наклав на себе руки

  • Правоохоронці вже встановили особу чоловіка.
  • Виявилося, що йому було приблизно 40 років (народився в 1981 році).
  • На думку слідчих це було самогубство.
  • Наразі поліція ще працює на місці події.
  • "Днепр оперативный" повідомляє, що чоловік прострілив собі ротову порожнину.
  • Поряд із тілом лежав пістолет ТТ, а також одна гільза.


Гільза, яку зайшли правоохоронці / Фото "Днепр оперативный"

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Автор: Олександр Марчак