Застрелився в туалеті кафе: у центрі Харкова загинув бізнесмен Привалов

У харківському ресторані "Чилі" в центрі міста застрелився чоловік. Згодом стало відомо, що це був власник закладу – Олег Привалов.

Повідомляють, що він мав конфлікт із власником приміщення, де розташований інший заклад на вулиці Дерев'янка. Про це журналістам розповіли анонімні джерела в поліції.

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Правоохоронці працюють на місці трагедії / Фото "Об'єктив"

Кафе не працює

На місце одразу прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини інциденту. Очевидці оприлюднили фото, на яких видно, що територію довкола закладу обгородили.

Суспільне повідомляє з посиланням на поліцію, що цей заклад ремонтують, тому він не функціонує. Мовиться про кафе "Чилі" на проспекті Незалежності, 6. Проте правоохоронці не розголошують, чи справді помер саме Привалов.

Ймовірно, приміщення ремонтували, оскільки там мали відкрити новий заклад "Чорноморка". Про це свідчать банери, що висять на стінах будівлі.



Олег Привалов, який наклав на себе руки / Фото Pryvalov.com

Мав заборгованість

У квітні видання "Об'єктив" писало, що в бізнесмена був конфлікт із власницею приміщення, де розташований інший його заклад – Bono. Це нібито сталося через заборгованість Привалова за оренду.

Що відомо про чоловіка

Олег Привалов був власником 2 згаданих закладів. Цей вид бізнесу обрав, оскільки сам любив готувати й створював власні рецепти.



Також він був багатодітним батьком, але невідомо, скільки саме в нього дітей. Займався тенісом, любив тварин і картини. Про це чоловік писав на власному сайті.