Допомогу потерпілій надали фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. До надання допомоги залучили 4 працівників особового складу та 1 одиницю техніки.

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"3 липня о 10:28 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Інженерній Шевченківського району Дніпра, рука жінки застрягла в тістозмішувальній машині", – зазначили у пресслужбі ДСНС.

Як вдалося звільнити руку потерпілої

Рятувальники прибули на місце інциденту та встановили, що потерпілою є 43 річна жінка, рука якої під час змішування тіста застрягла в тістомішалці. Звільнити руку жінки фахівцям ДСНС вдалося за допомогою електроножиць.

"Постраждалу передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації у Міську клінічну лікарню №16", – мовиться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Зверніть увагу! 20 червня у Львові рятувальники допомогли потерпілій 11-річній дівчинці, ногу якої затисло між бетонними плитами.