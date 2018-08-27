Заступник генсека НАТО приїде в Україну

Заступник генерального секретаря НАТО з питань політики безпеки Алехандро Альваргонзалез прибуде до Києва 6-7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу місії України при НАТО Вадима Пристайко.

Читайте також: Росія хоче зруйнувати єдність ЄС і НАТО, – розвідка Естонії

"Заступник генсека НАТО приїжджає до України 6-7 листопада. Там буде низка засідань. Зокрема, засідання координаційного комітету, який займається координацією нашого вступу в НАТО взагалі", – розповів Пристайко.

Він зазначив, що на засіданні координаційного комітету будуть присутні очільники всіх відомств.

"Там всі відомства збираються, будуть брати участь. А окрім того, я думаю, що він буде брати участь у конференції YES як представник НАТО", – додав він.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко заявив, що вступ до НАТО для України буде реальним, коли українське озброєння буде максимально сумісним зі стандартами Північноатлантичного альянсу.