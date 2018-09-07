Заступник Луценка отримав рекордну зарплату: шокуюча сума
Заступник Генпрокурора Юрій Столярчук задекларував наприкінці серпня 2018 дохід у 425340 гривень. Попередні місяці 2018 року Столярчук отримував скромнішу заробітну плату – близько 116 тисяч гривень.
Про це йдеться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.
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Оклад заступника Луценка – лише 32 тисячі гривень, решта заробітної плати в ГПУ – це надбавки, доплати, матеріальна допомога та премії.
Відповідь на журналістський запит
Оклад заступника Луценка – лише 32 тисячі гривень
Відповідь журналістам щодо зарплати заступника Луценка
Нагадаємо, минулого року Юрій Столярчук отримав догану від дисциплінарної комісії прокурорів за закриття епізоду про земельне рейдерство у справі Пшонки. Це мало б позбавити заступника генпрокурора премій, принаймні, на місяць. Однак Юрій Луценко проігнорував рішення КДКП та не підписав наказ про застосування покарання щодо Столярчука. Навпаки, одразу після накладення стягнення комісією Столярчука преміювали – у розмірі 140% посадового окладу.