Заступник мера Дніпра сказав, коли обговорюватимуть послаблення карантину у місті
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсувати певне послаблення карантину вже 27 квітня в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись. Однак чи послаблять обмеження у Дніпрі – наразі невідомо.
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що наразі послаблення карантину ще не обговорювали.
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"Ми не плануємо відкривати нічого зараз. Ми будемо дивитись, як ситуація розвиватиметься в країні. Наразі не йде мова про карантин (продовження чи послаблення – 24 канал). Я думаю в 20-х числах травня цю ситуацію можна буде переглянути", – сказав Лисенко.
За його словами, мешканці Дніпра майже не порушують умови карантину.
Місто достатньо дисципліноване. Мешканці з розумінням відносяться. Є певні індивідууми, які розповідають, що ніякого вірусу немає і все придумав Черчилль. Однак в основному – мешканці з розумінням відносяться,
– наголосив заступник мера.
Лисенко зазначив, що на Великдень також у місті було мало порушень. Більшість містян дивились літургії онлайн, а ті, хто все ж йшов до церкви – строго дотримувались карантину. Також заступник мера розповів, що у Дніпро закупили багато апаратів штучної вентиляції легень.
"Ми готові до будь-яких викликів. На жаль, центральна влада допомагати нам не спішить. Всі проблеми вирішуються місцевим бюджетом. В жодній країні світу немає такого, щоб епідеміями займались місцеві органи правління", – додав Лисенко.
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