Заступник мера Дніпра сказав, коли обговорюватимуть послаблення карантину у місті

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсувати певне послаблення карантину вже 27 квітня в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись. Однак чи послаблять обмеження у Дніпрі – наразі невідомо.

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що наразі послаблення карантину ще не обговорювали.

Читайте також Десятки людей у Дніпрі стояли в черзі у Троїцьку церкву: поліція відкрила справу

"Ми не плануємо відкривати нічого зараз. Ми будемо дивитись, як ситуація розвиватиметься в країні. Наразі не йде мова про карантин (продовження чи послаблення – 24 канал). Я думаю в 20-х числах травня цю ситуацію можна буде переглянути", – сказав Лисенко.

За його словами, мешканці Дніпра майже не порушують умови карантину.

Місто достатньо дисципліноване. Мешканці з розумінням відносяться. Є певні індивідууми, які розповідають, що ніякого вірусу немає і все придумав Черчилль. Однак в основному – мешканці з розумінням відносяться,

– наголосив заступник мера.

Лисенко зазначив, що на Великдень також у місті було мало порушень. Більшість містян дивились літургії онлайн, а ті, хто все ж йшов до церкви – строго дотримувались карантину. Також заступник мера розповів, що у Дніпро закупили багато апаратів штучної вентиляції легень.

"Ми готові до будь-яких викликів. На жаль, центральна влада допомагати нам не спішить. Всі проблеми вирішуються місцевим бюджетом. В жодній країні світу немає такого, щоб епідеміями займались місцеві органи правління", – додав Лисенко.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу