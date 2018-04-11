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Заступник прокурора Вінницької області погорів на великому хабарі

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Заступник прокурора Вінницької області погорів на великому хабарі
Заступник прокурора Вінницької області погорів на великому хабарі / СБУ

Працівники СБУ та детективи НАБУ викрили на хабарі заступника керівника прокуратури Вінницької області. Чоловік вимагав шість тисяч доларів США.

Про це інформує прес-центр СБУ.

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"Посадовець вимагав шість тисяч доларів США за вирішення питання стосовно закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення 50 гектарів земель сільськогосподарського призначення в одному із районів Вінниччини", – йдеться у повідомленні.

Заступника прокурора затримали після отримання всієї суми неправомірної угоди за місцем проживання. Окрім цього, поліція "взяла" ще двох його посередників.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Заступник прокурора Вінницької області погорів на великому хабарі
Заступник прокурора Вінницької області погорів на великому хабарі

Заступник прокурора Вінницької області погорів на хабарі
Заступник прокурора Вінницької області погорів на великому хабарі

До слова, поліція та прокуратура затримали керівника районного підрозділу енергокомпанії та директора комерційної структури, які вимагали 210 тисяч гривень хабара.

Теги: Гроші Кримінальні новини Хабар Вінниця СБУ НАБУ
Джерело: 24 Канал
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